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وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدات الرعاية ببئر العبد للتحقيق

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدات الرعاية

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، عددًا من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد.

 

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدات الرعاية ببئر العبد إلى التحقيق

 

بدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية في الروضة، وسلمانة، ومركز طب الأسرة ببئر العبد،  بالإضافة إلى وحدة النجاح. 
 

وأكد الدكتور أسامة، أن الزيارة شملت غرف الاستقبال، والصيدلية، وغرف الأسنان، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، واللقاحات وخلال الجولة، وجه الدكتور بدر بإحالة المتغيبين إلى التحقيق.

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وأوضح  الدكتور أسامة  ، أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية، مشددًا على توجيهات وكيل الوزارة بأهمية تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

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