السبت 11 يناير 2025
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محافظات

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال سيناء والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

سقوط امطار على شمال
سقوط امطار على شمال سيناء

 شهدت محافظة شمال سيناء سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة على كافة الأنحاء، وسط استعدادات المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

 وشهدت منطقة وسط سيناء سقوط أمطار غزيرة مصاحبة بالبرد على مرتفعات الجبال والمناطق الصحراوية لأول مرة منذ عدة سنوات.

حالة الطقس اليوم السبت 

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباك على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى ووسط سيناء.

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

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