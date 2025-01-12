الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم

منتخب الناشئات لكرة
منتخب الناشئات لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يلتقي في السادسة من مساء اليوم الأحد، منتخب مصر للناشئات تحت 17 بقيادة مصطفى منير المدير الفني، نظيره الكاميروني على استاد الدفاع الجوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها المغرب.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين منتخبي مصر والكاميرون يوم 18 يناير الجاري بالكاميرون.

قائمة منتخب الناشئات 

واختار المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة هن، كنزي محمد جمال، كابر سعيد، مليكة الخولي في حراسة المرمى، ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجة فتحي، كارما عودة، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس، لوچين مدحت ريان.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب الكاميرون بالقميص والشورت الأخضر والجوارب الصفراء.

حضر الاجتماع أيمن حافظ عضو إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم وشريف عبد العزيز وعمرو سلمان من العلاقات العامة، ومن المقرر أن يطير أيمن حافظ خلال الساعات المقبلة إلى الكاميرون للترتيب لمباراة العودة المحدد لها يوم 18 يناير الجاري.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مصطفى منير المدير الفني، نشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، ديمة محمد ادارى،عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا،رنيم القاضي للعلاج الطبيعي،حنان حامد أخصائي تأهيل، وحسنى نصر مسؤول المهمات.

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