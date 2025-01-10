زيزو، حرص الحساب الرسمي لمنتخب مصر الوطني، على الاحتفال بعيد ميلاد نجم منتخب الفراعنة ونادي الزمالك أحمد سيد زيزو

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر صورة اللاعب وعلق أعلاها “كل سنة وأنت طيب يا زيزو”

حساب منتخب مصر يحتفي بعيد ميلاد زيزو، فيتو

يحتفل اليوم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمسيرة مليئة بالتألق والإنجازات مع القلعة البيضاء بيوم ميلاده الـ29.

أحمد سيد زيزو

وولد أحمد سيد زيزو في 10 يناير من عام 1996 في محافظة المنيا.

ويعتبر زيزو من أبرز لاعبي الزمالك في السنوات الأخيرة، حيث ساهم بفاعلية في العديد من البطولات المحلية والقارية، وكان له دور كبير في تتويج النادي بالعديد من الألقاب.

يُعد زيزو من الأسماء اللامعة في كرة القدم المصرية بفضل مهاراته العالية وقدرته على المساهمة الهجومية والدفاعية، ما جعله أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الزمالك ومنتخب مصر.

وأصبح زيزو منذ انضمامه للفريق عام 2019، أسطورة الزمالك الحية ومعشوق جماهير الأبيض.

زيزو

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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