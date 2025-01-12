وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد امتحانات صفوف النقل بإدارة المطرية (صور)

أجرى الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جولة لمتابعة انتظام سير امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل بإدارة المطرية التعليمية.





وكيل تعليم الدقهلية في جولة بلجان مدارس المطرية

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سير أعمال امتحانات صفوف النقل بإدارة المطرية التعليمية، وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

امتحانات صفوف النقل بالدقهلية

وكانت قد انطلقت اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية بمدارس محافظة الدقهلية وقد تابع مدير المديرية يرافقه محمود الصغير مدير عام الإدارة، وزار مدارس الشهيد إيهاب يسرى هندام الابتدائية و السيدة نفيسة الإعدادية بنات و محمد حسن الجيار الإعدادية بنات والسيدة خديجة الإعدادية بنات

احصايية طلاب صفوف النقل بمدارس الدقهلية

-يؤدى اليوم 119032 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية

- ويؤدي 123307 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحان مادتي الدراسات واللغة الأجنبية الثانية

-ويؤدي 129366 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم

-ويؤدى 120345 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات

-ويؤدي 66894 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان مادة علوم متكاملة

ويؤدى 71046 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة لغة أجنبية أولي.



تذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم

ووجه القائمين على العملية الامتحانية لتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة



وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان مع الطلاب والملاحظين والمراقبين وأكد على ضرورة تطبيق القانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات

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