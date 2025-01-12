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تدريب أكثر من 4100 متدرب خلال العام 2024 بمعهد ITI فرع جامعة قناة السويس

معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة القناة يحتفي بحصاد تدريبي مميز لعام 2024

معهد تكنولوجيا المعلومات
معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن الإنجازات المتميزة التي حققها فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة خلال عام 2024، مؤكدًا أن المعهد قدم نموذجًا رياديًا في دعم وتأهيل الكوادر الشبابية لمتطلبات سوق العمل عبر برامج تدريبية متطورة، استفاد منها أكثر من 4100 متدرب. 

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أبرز إنجازات العام التدريبي 

وأوضحت الدكتورة إيمان عزب، مدير فرع المعهد بجامعة قناة السويس، أن العام التدريبي شهد نجاحات ملموسة شملت تأهيل 240 خريجًا من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب صيفية استفاد منها 1850 متدربًا عبر 45 تخصصًا تقنيًّا مختلفًا، مما أسهم في تطوير مهاراتهم بشكل كبير. كما أشارت إلى تدريب 220 متدربًا خلال فترة نصف العام، وهو ما يعكس التزام المعهد بتقديم محتوى تدريبي متكامل على مدار العام. 

مبادرات مبتكرة لتدريب الخريجين 

من جهته، أعرب الدكتور أسامة عمار، المدير الإداري للمعهد، عن اعتزازه بالمبادرات المبتكرة التي دعمها المعهد، ومنها رعاية ثلاثة مشاريع تخرج لطلاب  كلية الهندسة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تعزز ثقافة الابتكار وتشجيع الطلاب على تقديم حلول تقنية متطورة. 

وأضاف أن المعهد نظم عددًا من ورش العمل والندوات التوعوية بالتعاون مع الأسر الطلابية، استفاد منها 1800 مشارك، مما يعكس دور المعهد في نشر الوعي التقني داخل الجامعة وخارجها.

زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

و شهدت إنجازات العام زيارة رسمية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب زيارة رئيس جامعة قناة السويس، مما يعكس الدعم المستمر من القيادة العليا للمعهد ومبادراته الرائدة.

ويؤكد هذا الحصاد التدريبي على الدور المحوري الذي يلعبه فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس في دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
 

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