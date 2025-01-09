الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير مالية لبنان: عانينا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدراتنا على جذب الأموال

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قال وزير المالية اللبناني، يوسف الخليل، إنّ لبنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال، معربا عن ارتياحه لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.

وأضاف "الخليل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى ثقة من الجمهور والمؤسسات المالية والمصانع وغيرها من أجل العمل وتحقيق النجاح".

سعادة اللبنانيين

وتابع: "اليوم، كل اللبنانيين من مختلف الفئات والأعمار كانوا سعداء للغاية، وهناك تغييرات مهمة يجب أن يتفاعل معها لبنان وحكومته وأن يكون إيجابيا فيما يتعلق باختيار اللجان حتى تزداد ثقة المؤسسات المالية العربية والأجنبية في التعامل مع لبنان وتقديم المساعدة ماليا واقتصاديا".

لحظة تأدية ‎جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسا لـ ‎لبنان (فيديو)

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معاناة لبنان على مستوى الصادرات والواردات

وواصل: "لبنان عانى كثيرا على مستوى الصادرات والواردات، كما أن الأزمة السورية كان لها انعكاسات على قدرة جذب الأموال إلى لبنان، وبالتالي، كانت الفترة الزمنية الماضية صعبة على لبنان اقتصاديا وتنمويا، وكانت المؤسسات المالية لديها موانع لتقديم المساعدة لنا".

وقال رئيس الجمهورية اللبناني الجديد، جوزيف عون، في خطاب القسم: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا وهو أعظم وسام أناله".

وأشار إلى أن "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".

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