الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الغربية: لا شكاوى من الورقة الامتحانية للصف الثاني الثانوي

تباين آراء طلاب ثانية
تباين آراء طلاب ثانية ثانوي بالغربية حول امتحان الرياضة

تابع  ناصر حسن  وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية، اليوم الأحد سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن علي عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.
 

وكانت قد تباينت آراء طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوية في محافظة الغربية حول امتحان مادة الرياضة البحتة وقالت بعض الطالبات أن الامتحان كان غير مباشر، وجاءت فيه أسئلة صعبة تحتاج لوقت أطول للإجابة عليها، وأشارت طالبات أخريات إلى أن الامتحان كان سهلا، ومباشرا ولكن كانت فيه بعض النقاط الصعبة التى تميز الطالب المتميز من العادى.

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وأوضحت بعض الطالبات بـ محافظة الغربية أن الامتحان جاء مباشرًا وسهلا والوقت كان كافيًا وكان أفضل من الامتحانات السابقة.
 

عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان

وقد أوصى وكيل تعليم الغربية بضرورة المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمتابعة والمراحل الثلاث، أثناء سير الامتحان، وشدد على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للسادة الملاحظين والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، موجهًا بضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة على وجهي ورقة الأسئلة، والتأكد من أعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن طلاب الصفوف الثالث الابتدائي يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية ومتعدد التخصصات، وطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي العلوم واللغة الأجنبية، أما الصف الأول الإعدادي فيؤدي اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية، وطلاب الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان في مادة الهندسة، أما الصف الأول الثانوي العام فيؤدي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، في حين يؤدي طلاب الثاني الثانوي، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة للشعبة العلمية، والرياضيات العامة للشعبة الأدبية، أما طلاب صفوف الأول والثاني والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، وطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي، فيؤدون امتحانات النقل وفقا لتخصصاتهم، ووفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2024 / 2025.

وقد أكد وكيل الوزارة ان غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

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