الأحد 12 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد

سعرالجنيه الذهب،
سعرالجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب اليوم، ارتفع سعر  الجنيه الذهب بنحو 100 جنيهًا بتعاملات اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 في محلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

أسعار الجنيه الذهب 

وسجل  سعر الجنيه الذهب  30400 جنيهًا للبيع. 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به. 

 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

تعرف أيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

جنيه ذهب 
سعر الجنيه الذهب 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

 

الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب

حساب المصنعية على الذهب؟

 جدير بالذكر هناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

جنيه ذهب 
سعر الجنيه الذهب 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

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