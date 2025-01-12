رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن وحدة خاصة من قوات الشرطة الألمانية شاركت في عملية أمنية بعد تهديد رجل بفتح الغاز في مبنى سكني بمدينة إيسن غرب ألمانيا.

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد عن الشرطة الألمانية قولها: "إنه تم إجلاء سكان المبنى السكني بسبب الوضع الخطير، مضيفة أن مرافق البلدية قطعت إمدادات الغاز عن المبنى".

القوات الخاصة الألمانية تتدخل

وبحسب بيان الشرطة الألمانية، تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على الرجل، وقالت الشرطة إن الرجل معروف لدى الشرطة ويعاني من مرض نفسي.

وأكدت الشرطة الألمانية أنه تم إيواء السكان الذين تم إجلاؤهم مؤقتا في حافلات.

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