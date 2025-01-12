خبير بالشأن الأفريقي: الجيش السوداني كان حريصًا على استعادة "ود مدني" لأهميتها الاقتصادية

أكد الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن إعلان الجيش السودانى استعادة السيطرة على مدينة "ود مدني"، عاصمة ولاية الجزيرة، دون وقوع معارك، يمثل تطورًا عسكريًا وميدانيًا مهمًا في مجريات الحرب بالسودان.. هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة الانتصارات العسكرية التي تحققت في مدن أخرى مثل سنار، وجبل مويه، وبعض مدن الخرطوم والقضارف بشرق السودان.

وأوضح الدكتور قرني لـ فيتو أن هذا الإعلان يحمل في طياته عددًا من الدلالات الاستراتيجية والسياسية الهامة، أبرزها:

رفع الروح المعنوية للقوات: نجاح الجيش السوداني في استعادة السيطرة على المدينة يعزز الروح المعنوية لقواته، بالإضافة إلى القوات المشتركة من حركات الكفاح المسلح الداعمة للجيش، وذلك قبل خوض معارك حاسمة في الخرطوم والفاشر في دارفور.

الأهمية الاقتصادية لمدينة "ود مدني": تعد مدينة "ود مدني" ثاني أكبر مدن السودان ومركزًا اقتصاديًا هامًا. تقع المدينة في قلب مشروع الجزيرة، الذي يُعتبر أكبر مشروع زراعي في البلاد، مما يزيد من أهمية السيطرة عليها بالنسبة للجيش السوداني.

انسحاب قوات الدعم السريع: تشير التقارير المحلية إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المدينة قبل عدة أيام، مما سمح للجيش السوداني بالدخول إليها دون مقاومة تذكر. وقد أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في كلمة صوتية، بخسارة المدينة، وأكد على عزمه "استردادها".

وأشار الدكتور قرني إلى أن النجاحات العسكرية الأخيرة للجيش السوداني قد تساهم في تعزيز موقفه التفاوضي في الساحة السياسية، خاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على قائد قوات الدعم السريع. كما يتوقع أن تساهم هذه التطورات في دفع جهود حل الأزمة السودانية، خصوصًا مع انخراط تركيا في المبادرات الدولية بهذا الشأن.

وأوضح قرني أن هذه التطورات قد تعزز من موقف السودان في العودة إلى الاتحاد الأفريقي، خاصة مع المخرجات السياسية المتوقعة لجولة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان، في دول غرب أفريقيا، التي تشمل السنغال وغينيا بيساو وسيراليون ومالي. ومن المتوقع أن تلعب هذه التحركات دورًا في دعم جهود السودان للعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم المفاوضات السياسية في حال استئنافها، خصوصًا في إطار منبر جدة.

وأشار الدكتور قرني إلى أن الجيش السوداني يسعى للاستفادة من حالة التهدئة الحالية على الأرض في انتظار استئناف المفاوضات السياسية، الأمر الذي يعزز من موقفه التفاوضي في المستقبل.

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