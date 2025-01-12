إنجاز طبي عالمي يقوده مجدي يعقوب لإنقاذ الأطفال من جراحات القلب المفتوح

كشف الدكتور أحمد الوكيل، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب، جامعة القاهرة عن تفاصيل التطور العلمي الذي يبتكره الجراح العالمي مجدي يعقوب ويغني عن جراحات القلب المفتوح.

ابتكار صمامات القلب طبيعية

وقال أستاذ جراحة القلب في تصريحات خاصة لـ" فيتو": إن التطور العلمي الذي يجريه حاليًّا الجراح مجدي يعقوب هو اختبار صمامات قلبية تنمو داخل الجسم على مرضى من بريطانيا، موضحًا أن هذه الصمامات، تُصنع من ألياف مجهرية، تعمل كسقالة مؤقتة تذوب تدريجيًّا بعد زراعتها، تاركةً صمامًا حيًّا ينمو من أنسجة المريض نفسه.

يساعد الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب

وأشار إلى أن هذا الابتكار يساعد الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب، حيث إن الصمام الجديد ينمو معهم، على عكس الصمامات الصناعية الحالية التي تحتاج إلى استبدال كل بضع سنوات، ويقود هذا التطور العلمي السير مجدي يعقوب.

السير يعقوب، الذي ما زال يعمل في مستشفى هارفيلد بعد أكثر من 50 عامًا من الخبرة، يعتبر هذا الابتكار أهم إسهاماته في الطب ويقول: "لقد شهدت طوال سنوات عملي انتشارًا لأمراض الصمامات التي تودي بحياة الكثيرين وهذا الابتكار هو إرثي الأكبر للبشرية".

وتابع أستاذ جراحة القلب حديثه:" حاليًّا، يتلقى المرضى الذين يحتاجون إلى استبدال الصمامات إما بصمامات صناعية تتطلب تناول أدوية مسيلة للدم مدى الحياة، أو صمامات بيولوجية مصنوعة من أنسجة الخنازير أو الأبقار أو المتبرعين البشر، والتي تدوم عادةً من 10 إلى 15 عامًا. ومع ذلك، يمكن أن يرفض الجسم كلا النوعين.

زيادة عدد عمليات استبدال الصمامات إلى 850,000 عملية سنويًّا

ومع تزايد معدلات أمراض القلب، من المتوقع أن يرتفع عدد عمليات استبدال الصمامات إلى 850,000 عملية سنويًّا بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية في صمامات القلب يحتاجون عادةً من اثنين إلى خمس عمليات قبل وصول سن البلوغ، حيث إن الصمامات الاصطناعية لا تنمو معهم كما أن عملية تحمل مخاطر مضاعفات مثل العدوى والنزيف والسكتة الدماغية، وحتى الوفاة لا قدر الله.

الصمام الحي الجديد يغير حياة هؤلاء المرضى

وأكد أن الصمام الحي الجديد يمكن أن يغير حياة هؤلاء المرضى، حيث يلغي الحاجة إلى عمليات متكررة ويقلل من خطر رفض الجسم للصمام المزروع.

وأشار أنه يتم تصنيع الصمام عن طريق رش شبكة من الألياف الدقيقة على نموذج ثلاثي الأبعاد لصمام قلب بشري، مما يخلق سقالة تتحلل تدريجيًّا في الجسم وهذه الألياف مصنوعة من مادة البولي كابرولاكتون، وهي بوليمر قابل للتحلل يستخدم عادةً في طلاء الأقراص الدوائية وخلال أسابيع قليلة، تجذب هذه الألياف خلايا الجسم، مما يؤدي إلى تكوين صمام قلبي حي يعمل بكفاءة.

وأظهرت دراسة أجريت على الأغنام أن الصمام الجديد يحتوي على أكثر من 20 نوعًا من الخلايا، بما في ذلك الخلايا العصبية والدهنية، في مواقعها الطبيعية، وهذه هي أول مرة في تاريخ العلم يتمكن فريق بحثي من تطوير نموذج يمكن نمو الخلايا العصبية عليه.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية الأولى خلال 18 شهرًا، بمشاركة 50 إلى 100 مريض، وأكثر من 10 فرق بحثية عالمية، من بريطانيا، امريكا، المانيا، وايطاليا، بقيادة الجراح العالمي السير مجدي يعقوب.

وأشار إلى أن هذا الابتكار، الذي يُطلق عليه "الكأس المقدسة" لعلاج أمراض صمامات القلب، يمكن أن يغير مستقبل طب القلب، ويوفر حلًّا دائمًا للمرضى، خاصة الأطفال، الذين يعانون من عيوب خلقية أو أمراض صمامات القلب.

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