كأس مقدسة وامنحوه نوبل، جمال شعبان يكشف مميزات ابتكار الصمامات للدكتور مجدي يعقوب

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أهمية الاكتشاف الجديد لجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، مطالبا بمنحه جائزة نوبل.

ابتكار صمامات بشرية

وكتب الدكتور جمال شعبان على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان: "بعد ابتكار الصمامات امنحوه نوبل"، وقال: "أعتقد أنه قد آن الأوان لمنح السير مجدي يعقوب جائزة نوبل بعد نجاحه وهو في تسعينيات العمر وفريقه في ابتكار صمامات بشرية والذي قد يمنح أملا جديدا لمرضى القلب".

وأضاف: "فقد تمكن فريق من الباحثين بقيادة السير مجدي يعقوب من ابتكار نوع جديد من صمامات القلب لها القدرة على أن تنمو مع نمو جسم المريض وتتجانس مع القلب مع الوقت، يعني زي الطبيعي مما يقلل من احتياجهم لجراحة أخرى لتغيير الصمام مستقبلا".



آلية الابتكار

وتابع عميد معهد القلب السابق: "تعتمد التقنية على ألياف تُزرع في الجسم وتتحول تدريجيًّا إلى صمام حي مكوّن من خلايا المريض نفسه، والذي يضمن تكاملًا طبيعيًّا داخل الجسم".

تحديات الصمامات التقليدية

وعن تحديات الصمامات التقليدية قال “شعبان”: “الصمامات الحالية، سواء الحيوانية أو الميكانيكية، تواجه مشاكل مثل قصر عمرها الافتراضي أو الحاجة إلى أدوية دائمة مثل أدوية السيولة مما يثقل كاهل مرضى صمامات القلب، وهذه التقنية ستكون بمثابة الحل الناجع للأطفال المصابين بأمراض خلقية في صمامات القلب حيث تنمو الصمامات الجديدة مواكبة نمو الطفل وتتكامل مع خلاياه، مما يقلل الحاجة لاستبدالها، وتُعد إنجازًا هائلًا للأطفال المولودين بأمراض قلبية”.

كيف تعمل؟

واستطرد: “تبدأ الصمامات كسقالات مؤقتة مزودة بنوعين من الخلايا المشتقة من الخلايا الجذعية أو الجنينية وتتحلل السقالة تدريجيًّا، تاركة خلفها صمامًا حيًّا يعمل بكفاءة ويتماشى مع نمو الجسم، دون احتمال رفض المناعة”.



نتائج مشجعة



ولفت إلى أن التجارب الأولية على حيوانات التجارب (الأغنام) أظهرت نتائج مبهرة خلال 4 أسابيع، حيث تكون أكثر من 20 نوعًا من الخلايا الطبيعية، مما يعكس نجاحًا علميًّا كبيرًا.

الخطوة التالية

وأوضح أن التجارب البشرية ستبدأ خلال 18 شهرًا على 50 إلى 100 مريض، مع مقارنة الصمامات الجديدة بالتقليدية بمشاركة خبراء عالميين.

ردود أفعال الأوساط العلمية

وعن ردود الأفعال العالمية أكد عميد معهد القلب السابق أن هناك خبراء وصفوا هذا الابتكار بأنه “الكأس المقدسة” لجراحة القلب، حيث يحسن جودة الحياة، ويطيل العمر دون تدخل جراحي متكرر.

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