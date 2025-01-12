كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "التواصل الإجتماعى" متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالفيوم، وضبط مرتكب الواقعة.

القبض على سائق طمس لوحات سيارته بالفيوم

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى، متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية بالفيوم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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