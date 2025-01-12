الأحد 12 يناير 2025
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انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية،
ميناء الإسكندرية، فيتو

انتظمت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 31 سفينة  وهم 15 سفينة بضائع عامة و11 سفينة صب جاف و3 سفن حاويات و2 سفن صب سائل. 

انتظام التداول والملاحة بميناء الإسكندرية 

كما تم تداول 4095 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 2150 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر  1945 حاوية بما يمثل 47.5% تقريبًا مما يشكل تقاربًا كبيرًا بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  150 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحولة والترانزيت.

ووجه اللواء بحري  أحمد حواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية  بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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