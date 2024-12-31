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محافظات

تداول 148 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

 انتظمت حركتي التداول والملاحة خلال الـ 24 ساعة الماضية بميناء الإسكندرية، حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 41 سفينة وتشمل 22 سفينة بضائع عامة و9 سفينات صب جاف و5 سفن حاويات و5 سفن صب سائل.

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كما تم تداول 3574 حاوية مكافئة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغ عدد الحاويات الواردة 1673 حاوية مكافئة بينما بلغ  عدد الحاويات الصادرة 1514 حاوية بما يمثل 47.5% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 387 حاوية ترانزيت.

 

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 148  ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 73 ألف طن تقريبا تليها بضائع الصب السائل بواقع 24 ألف طن تقريبا  والبضائع العامة بحوالي 15 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

ووجه اللواء بحري  أحمد حواش  رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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ميناء الإسكندرية محافظة الإسكندرية اللواء أحمد حواش ميناء الإسكندرية والدخيلة

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