إصلاح هبوط أرضي بشارع الجامع الكبير في الدقهلية (صور)

قام محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية بمتابعة إصلاح الهبوط الأرضي بمنطقة شارع الجامع الكبير بمنية النصر بمتابعة إصلاح الهبوط الأرضي بمنطقة شارع الجامع الكبير بمنية النصر، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

إصلاح الهبوط الأرضي بمنطقة شارع الجامع الكبير بمنية النصر

وجاء ذلك بحضور أحمد عرفة نائب رئيس مركز منية النصر والمهندس حمدي صبيح مدير منطقة منية النصر لمياه الشرب والصرف الصحى ومحمد العشري مسئول الصرف الصحي، وفي حضور خالد الحداد عضو مجلس النواب.

تعاون وتنسيق بين رئاسة منية النصر وشركة المياه لخدمة المواطنين

ووجه الشكر للمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والعضو المنتدب لسرعة الاستجابة وحسن التعاون والتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منية النصر لخدمة مواطني مركز منية النصر.

وأكد رئيس المركز ضرورة استمرار الاهتمام بالمرافق الحيوية بنطاق المدينة والوحدات القروية ومتابعة كافة المرافق الحيوية من (كهرباء - مياه - صرف - وغيرها من المرافق) بنطاق المركز.

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