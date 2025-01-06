الإثنين 06 يناير 2025
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نائب محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المياه

 عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات  قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي. 

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وعدد من الشركات المنفذة.

 

تذليل العقبات التي تعوق سير العمل

 وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي  ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات وتذليل العقبات التي تعوق سير العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة ومنها مشروعات محطات مياه ( شنوان بشبين الكوم  وأم خنان ومنشأة أبو ذكري وميت برة بقويسنا، وزنارة بتلا وجريس بأشمون وفيشا الكبرى بـ منوف ) للوقوف على حجم الأعمال المدنية والكهروميكانيكية  وخطوط الطرد وتذليل المعوقات للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة وتم التنبيه على الشركات المنفذة لتلك الأعمال بتسريع وتيرة العمل لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات.
 

القطاعات التنموية والخدمية

 ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات التنموية والخدمية لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء منها وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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