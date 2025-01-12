تباين آراء طلاب ثانية ثانوي بالغربية حول امتحان الرياضة البحتة (بث مباشر)

خرج طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، من لجان الامتحانات في محافظة الغربية، بعد أداء امتحان مادة الرياضة البحتة، وسط تباين الآراء حول مستوى الامتحان.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد آراء الطلاب حول الامتحان.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الغربية إن أعداد طلاب المرحلة الابتدائية 432641 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات اليوم الأحد في 876 مدرسة، أما المرحلة الإعدادية فسوف يؤدي 162327 طالبا الامتحان في 642 مدرسة، في حين يؤدي 102019 طالبا للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في 153 مدرسة، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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