أبطال فيلم سنووايت يحتفلان بالعرض الخاص بالشيخ زايد غدا

فيلم سنووايت ، يحتفل أبطال فيلم سنووايت غدا الإثنين بالعرض الخاص للعمل داخل أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

تفاصيل فيلم سنووايت

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "سنووايت" الحائز على جائزة اليسر لأفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية المصرية.

فيلم سنووايت

وحددت الشركة موعد عرض فيلم "سنووايت" في دور العرض المصرية بدءًا من يوم 15 يناير الجاري، على أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم 13 يناير في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور صناع الفيلم.

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.

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