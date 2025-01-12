الأحد 12 يناير 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس سيدة وتسبب في مصرعها ببولاق الدكرور

مصرع سيدة، فيتو
مصرع سيدة، فيتو

أمرت نيابة بولاق الدكرور بإجراء تحليل مخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة وتسبب في مصرعها ببولاق الدكرور

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

مصرع سيدة دهسها سائق ببولاق الدكرور 

 

وفور تلقى بلاغ يفيد وقوع حادث مروري فى بولاق الدكرور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن دراجة نارية صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد الدراجة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة بولاق الدكرور بولاق الدكرور الجيزة

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