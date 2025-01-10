عندما يتحول المال إلى دمار.. مقتل صنايعي ألوميتال على يد عاطل بسبب 50 جنيها في بولاق الدكرور.. شقيق المجني عليه: "المتهم تشاجر مع أخي واتصالحوا وبعدها غدر بيه" (فيديو)

في حدث أثار الرعب والصدمة في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تم العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، بعد أن قام عاطل عن العمل بقتله بسبب مبلغ مالي، الحادث أثار استياء واسع في علي مستوي رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال شقيق الضحية لـ “فيتو”: "محمد ترك خلفه زوجته وطفلين، بعدما قُتل غدرًا بطعنة على يد شخص كان بينه وبين أخي خلاف حول مبلغ مالي".

وأوضح شقيق المجني عليه أن القصة بدأت عندما دفع المتهم مبلغ 1000 جنيه كعربون للعمل مع محمد، الذي يمتلك ورشة.

وبعد أيام، طلب المتهم استرداد المبلغ، فقام محمد بإرجاع المبلغ عبر "فودافون كاش"، وكان ناقصًا 50 جنيهًا، دفعها محمد من جيبه الشخصي.

وأضاف الشقيق: "أخي كان دائمًا شخصًا مسالمًا، لا يحب المشاكل. لكن المتهم استمر في مضايقته وإلقاء كلمات جارحة أثناء مروره في الشارع، وكان أخي يتجاهل ذلك لتفادي المشاكل".

وعن يوم الحادثة، قال: “المتهم أوقف سيارته أمام باب الورشة، وعندما طلب منه أخي تحريكها قليلًا، رفض ونشبت مشادة بينهما. تدخل الجيران وتم الصلح بينهما، بل واتفقا على الإفطار سويًا لتهدئة الأجواء”.

وتابع "لكن أثناء عودة أخي من شراء الطعام، فوجئ بإصرار المتهم على افتعال شجار انتهى بطعنه في قلبه وهروبه".

واختتم شقيق الضحية حديثه قائلًا: “نحن مكلومون على فراقه، ونطالب بسرعة تحقيق العدالة لأخي”.

تفاصيل الواقعة، أوضحها شاهد عيان لـ “فيتو” أن المجني عليه يُدعى محمد ياسر، وهو “صنايعي ألوميتال”.

وأضاف أن الحادثة بدأت عندما تدخل المجني عليه قبل يوم من الواقعة لفض مشاجرة بين المتهم وآخرين، ثم أدلى بشهادته حول الواقعة، وعندما علم المتهم بذلك، عاد في اليوم التالي ووجه له طعنة مباشرة في القلب وسط الشارع، أودت بحياته على الفور.

مقتل شاب علي يد عاطل بسبب مبلغ زهيد

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بالعثور علي جثة شاب مقتول في بولاق الدكرور، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبعمل التحريات اللازم وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمسرح الجريمة، تبين أن هناك عاطل عن العمل إفتعل مشاجرة مع المجني عليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، لكن سرعان ما قام الاهالي بمصالحة المتهم والمجني عليه، وجلس المتهم مع المجني عليه في ورشة الأخير، وعندما قام المجني عليه للذهاب لشراء الطعام له وللمتهم تفاجئ أثناء عودته بأن المتهم يحمل سلاح أبيض وقام بمباغتة المجني عليه بطعنات متفرقة في أنحاء جسده أودت بحياته.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض علي المتهم، وحررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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