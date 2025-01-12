الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم مميز ينتظر مانشستر يونايتد ضد أرسنال في كأس إنجلترا

مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد أرسنال في كأس إنجلترا

كأس الاتحاد الانجليزي، يستضيف فريق أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الفوز بمباراته رقم 100 ضد أرسنال في جميع المسابقات.

ويتفوق مانشستر يونايتد على أرسنال نسبيا في المباريات الأخيرة في كأس إنجلترا، بعدما حقق المان يونايتد الفوز في ثلاث من آخر أربع مواجهات بين الفريقين في المسابقة، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل وتعرضوا للهزيمة في أربع مناسبات.

 

وتعتبر مباراة اليوم بين أرسنال ومانشستر يونايتد هي السادسة عشرة بين الفريقين في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي، لتصبح بذلك واحدة من أكثر المواجهات تكرارًا في كأس إنجلترا، حيث تتفوق عليها فقط مواجهة إيفرتون ضد ليفربول التي تضم 19 لقاء.

 

وأسفرت القرعة عن مباراة ساخنة مبكرة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في تلك المرحلة من الكأس.

 

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 


تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد 


ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم بث مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد فيما أعلنت قناة "BBC One" التابعة للشبكة الشهيرة إذاعتها للمباراة في بريطانيا.

 

ويخوض آرسنال تلك المباراة بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، في حين أن مانشستر يونايتد تعادل بشكل مثير مع ليفربول بهدفين لمثلهما، الأسبوع الماضي، في الجولة العشرين من  الدوري الإنجليزي.

 

قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وستجرى مراسم قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بمجرد انتهاء تلك المباراة، رغم أن مرحلة دور الـ64 مستمرة حتى الثلاثاء القادم.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال مانشستر يونايتد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال ومانشستر يونايتد آرسنال أمام مانشستر يونايتد أرسنال ضد مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ضد أرسنال كاس انجلترا المان يونايتد

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

في غياب محمد صلاح، ليفربول يفوز على أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (صور)

لاعب آرسنال السابق يفقد منزله في حرائق لوس أنجلوس

العيب في الكرة، مدرب آرسنال يبرر الهزيمة أمام نيوكاسل

ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

الشهود يكشفون تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها بعين شمس

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك ثوابها.. موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًَا

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية