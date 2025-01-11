مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على نظيره سالفورد سيتي بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور الثالث في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بهذه النتيجة يصعد فريق مانشستر سيتي لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من: جيمس مكاتي (هاتريك)، جيريمي دوكو (هدفين)، ديفين موباما، جاك جريليتش وأوريلي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سالفورد سيتي



وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: إيدرسون، سيمبسون بوجاي، آكي، نونيس، جوندوجان، أوريلي، ماكاتي، دوكو، جريليش، سافينيو، موباما.

خطوة واحدة تفصل مرموش عن الانضمام إلى مانشستر سيتي

توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه على شبكة "إكس": "توصل مانشستر سيتي لاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع عمر مرموش.. والصفقة تقترب".

وأضاف: "مرموش يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي، والمفاوضات الشفهية جارية مع آينتراخت فرانكفورت".

وتابع: "أجرى السيتي خطوات رسمية في المفاوضات، وسيقدم عرضًا رسميًا قريبًا، خاصة أن النادي الإنجليزي يتمتع بعلاقة ممتازة مع نظيره الألماني".

وواصل: "المفاوضات تتقدم نحو المراحل النهائية لإتمامها الأسبوع المقبل الذي يبدأ يوم الإثنين. ومانشستر سيتي يعمل بقوة على ذلك".

وختم: "صفقة خوسانوف تمت لصالح مانشستر سيتي، كما أن مرموش قريب من التوقيع، بالإضافة إلى أن النادي الإنجليزي سيضغط للتعاقد مع فيتور ريس من بالميراس في يوليو المقبل".

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