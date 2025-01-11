لاعب آرسنال السابق يفقد منزله في حرائق لوس أنجلوس

فقد نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق كارلوس فيلا منزله في ماليبو بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية أكدت زوجة المهاجم المكسيكي، سايو كانيبانو، أن منزل العائلة قد دمر في الكارثة المتزايدة.

قضى كارلوس فيلا، صاحب الـ35 عامًا، الست مواسم الأخيرة في الدوري الأمريكي (MLS) مع لوس أنجلوس إف سي، وكان بدأ مسيرته مع آرسنال في الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.