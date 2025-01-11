السبت 11 يناير 2025
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رياضة

لاعب آرسنال السابق يفقد منزله في حرائق لوس أنجلوس

كارلوس فيا
كارلوس فيا

 فقد نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق كارلوس فيلا منزله في ماليبو بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

 

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية  أكدت زوجة المهاجم المكسيكي، سايو كانيبانو، أن منزل العائلة قد دمر في الكارثة المتزايدة.

قضى كارلوس فيلا، صاحب الـ35 عامًا، الست مواسم الأخيرة في الدوري الأمريكي (MLS) مع لوس أنجلوس إف سي، وكان بدأ مسيرته مع آرسنال في الدوري الإنجليزي.

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