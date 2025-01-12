النطق بالحكم على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بالطالبية بعد قليل

تصدر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، حكمها على عاطل "أجنبي الجنسية" بتهمة بقتل شخص عمدًا بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الطالبية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق عاطل "أجنبي الجنسية" لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما اقترفته، بتهمة بقتل شخص عمدا بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الطالبية.

صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 915 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "محمد. ص"، محبوس، 23 سنة، عاطل، أجنبى الجنسية، قتل المجنى عليه "محمد.ف" عمدًا على إثر خلافات سابقة نشبت بينهما، فيما أن ظفرا به حتى انهال عليه طعنا بالسكين، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات التى أودت بحياته.

وقال شقيق المجنى عليه عبد الله، أنه نمى إلى سمعه نشوب مشاجرة بين المتهم وبين شقيقه على أثر خلاف بينهما، وحال وصوله مكان الواقعة أبصر شقيقه مصاب بعدة طعنات واصطحبه إلى المشفى وحال وصوله زهقت روح شقيقه إلى خالقها.

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