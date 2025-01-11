حيثيات براءة فنان شهير من تهمة تعاطي المخدرات في الطالبية

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة فنان شهير من تهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي في الطالبية.

وجاء في حيثيات الحكم أن كمين الشرطة قام بالتحليل للمتهم دون مبرر، ودون أن يتواجد في أي حالة من حالات التلبس الظاهرة والعينية.

وأضافت الحيثيات أن التحليل تم دون سند إجرائي، وأن تعلل الضابط بأن المتهم كان في حالة عدم اتزان فإن هذا لا ينبئ في حد ذاته على أن المتهم متعاطٍ للمخدرات، لأن معظم قائدي السيارات قد يكونوا مجهدين من طوال فترة القيادة.

القبض على ممثل مشهور بحيازة مواد مخدرة

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الطالبية والعمرانية بوجود ممثل شاب، مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات، بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث واستهدفت مسكن الممثل.

وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين، واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.