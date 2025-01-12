الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

استمرار وصول الوفود المشاركة في الاجتماع الخاص بسوريا بالرياض

الشيباني،فيتو
الشيباني،فيتو

استمر صباح اليوم الأحد، وصول الوفود المشاركة في الاجتماع الخاص بسوريا في الرياض.

وكان وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إلى العاصمة السعودية  الرياض أمس السبت، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.

الشيباني يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا


وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه المملكة، ويشارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا.

كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

ومن المتوقع أن يشارك الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

ويعد هذا الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا والتي عقدت في الأردن 14 ديسمبر الماضي.

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أسعد الشيباني الأردن ومصر التعاون الخليجى السعودية الولايات المتحدة

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