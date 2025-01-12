أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

خرج الشيف السوري أبو عمر الدمشقي عن صمته بعد الفاجعة التي حدثت في المسجد الأموي بدمشق، الجمعة الماضية، خلال وليمة كبرى أعدها وترافقت مع فوضى عارمة أسفرت عن وفيات وإصابات.

ابو عمر الدمشقي يخرج عن صمته بعد حادث التدافع

وقال أبو عمر في فيديو مصور نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتحمل جزءا من المسؤولية عما حدث رغم اتخاذنا كل التدابير اللازمة".

وأضاف: "بالنسبة للقتلى سوف نرجع إلى أهل العرف وفي حال ترتب علينا دفع دية الضحايا سنتكفل بها، سنزور المصابين ونقف إلى جانبهم لمعالجتهم بأفضل المشافي".

وتابع: "الوليمة لم تكن للفقراء أو بغاية الصدقة إنما هي كانت بسبب النصر والتحرير بعد سقوط نظام بشار الأسد".

وفيما يخص الحصول على التراخيص اللازمة، قال أبو عمر: "نشكر الحكومة السورية والجهات المختصة التي ساعدتنا في ترتيبات الأمور التي استغرقت 12 يومًا وفقًا للقانون".

وليمة للسوريين تنتهي بمأساة

وأظهرت فيديوهات قبل أيام، إعلان "الشيف أبو عمر" عن تجهيزاته لإقامة الوليمة، وتوجيهه لدعوة إلى السوريين لحضورها وتناول الطعام.

ووجه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللوم لأبو عمر، قائلين إنه ركز على الشهرة والانتشار، بهذه الخطوة، ولم يحسب حساب التنظيم الدقيق للفعالية.

وأكد ماهر مروان محافظ دمشق، الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

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