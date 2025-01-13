تصحيح مسار 25 يناير وأولويات الحكومة!

أليس تصحيح مسار 25 يناير واجبًا ينبغي ألا يغيب عن أولوياتنا الحاضرة؟! الأمل لا يزال معقودا على وعي شعبنا وفطرته وبصيرته وولائه التام ودعمه المطلق لدولته في مواقفها وخياراتها مهما تكن التضحيات والصعوبات.. فلا بديل عن الأوطان وليس بعد الوطن إلا الضياع.. فاحذروا يا أولى الألباب!



لقد أثبت شعبنا في أصعب الظروف أنه السند والظهير الأقوى للدولة، وكم تحمل بصبر كل التحديات والمصاعب ونجح بشهادة الرئيس السيسي في العبور بمصر إلى بر الأمان.. وهو على العهد دائمًا أبدًا.



لكن يبقى على الحكومة أن تضاعف الجهود لإحتواء التضخم لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين وخلق فرص عمل عبر الاستثمار المنتج في مشاريع البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مردودها الاجتماعي.. وهو ما يجب أن يستمر بوتيرة أكبر حتى يجنى المواطن ثماره في حياته اليومية.



الناس ينتظرون من الحكومة أن ترفع منسوب الأمل، أن تكف عن الاقتراض بلا سقف، وأن تستعين بأهل الخبرة لوضع حلول جذرية لمشكلات اقتصادية مزمنة، وأن تزيد من مساحة المشاركة الشعبية في الحوار والقرار..

وألا تكتفي يزيادة الدعم الاجتماعي وتوسيع شبكات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا مثلما حدث مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة، بل أن تسارع بتحسين الخدمات العامة للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصاتهما لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي تفرضها الزيادة السكانية المستمرة؛ بحسبان التعليم والصحة بوابة أي تنمية حقيقية وألا تتخذ قرارات منفردة فيما يخص التعليم، وأن تراجع مشروع البكالوريا الذي يثير مخاوف كثيرين!



الناس تنتظر مزيدًا من الحوار المجتمعي مع كل الفئات، وإدارة التوقعات عبر التحاور بصدق مع المواطنين في شتى المناسبات والمنتديات والمحافل حول التحديات الراهنة وما يمكن تحقيقه على المدى القصير والطويل، لخلق حالة حوار تمهد لخلق القناعات والمواقف بصلابة وثبات، مع الانفتاح على الشباب والاستماع لأفكارهم وتصوراتهم عن المستقبل..

والتركيز على مشروعات تنموية تسهم في تحفيز الشعور الوطني مثل تطوير القرى والمدن الفقيرة، واستصلاح الأراضي الزراعية، ثم العمل على إبراز الإنجازات والتواصل الإيجابي لتوعية المواطنين عبر نوافذ ومنصات الإعلام لنشر الوعي بإنجازات الدولة، وتعظيم الاستثمارات في المشروعات الثقافية والفنية التي تعزز الهوية الوطنية وتبث روح التفاؤل.

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