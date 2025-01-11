حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى المنتزة في الإسكندرية

قادت اليوم المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية اليوم السبت، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه أول، لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وإزالة أسبابها، وذلك لفتح الطرق أمام المارة والسيارات وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة للتصدي لظاهرة مكبرات الصوت لدي الباعة الجائلين.

جابت الحملة شوارع: ميدان توريل الرأس السوداء، شارع مصطفي كامل، القاهرة، مزلقان سيدي بشر، شارع مسجد سيدي بشر.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو ٣٠٠ حالة اشغال متنوعة، ومكبر صوت بالجهاز من بائع متجول، وتحصيل ٢١٠٠٠ جنيه غرامات فورية، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والكتل الخرسانية، وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات.

كما شددت شعبان على ضرورة تكثيف الحملات صباحًا ومساءً بكافة النقاط الساخنة، للحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية علي حرم الطريق العام، ومجابهة ظاهرة انتشار مكبرات الصوت، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين نطاق المنتزه أول.

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