الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث بشبين الكوم بالمنوفية

إصابة 6 أشخاص فى
إصابة 6 أشخاص فى حادث بشبين الكوم فى المنوفية

أصيب 6 أشخاص إثر انفجار إطار السيارة التى كانت تقلهم على طريق قويسنا شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لتلقى الإسعافات الأولية.

نقل 6 مصابين للمستشفى الجامعى بشبين الكوم

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد إنفجار إطار سيارة بمنطقة زوير التابعة لدائرة المركز، مما تسبب فى إصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة، وجرى نقلهم للمستشفى الجامعى.

وانتقل أفراد المرور لمنطقة الحادث لتسيير الطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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شبين الكوم محافظة المنوفية قويسنا المستشفى الجامعى بشبين الكوم اخبار حوادث المنوفية

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