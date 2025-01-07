الثلاثاء 07 يناير 2025
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مصرع طالبين صدمتهما سيارة علي طريق المنصورة أجا "صور"

عمل مطب علي طريق
عمل مطب علي طريق المنصورة أجا، فيتو

لقي شابان في العقد الثاني من عمرهما مصرعها، حيث صدمتهما سيارة أثناء عبورهما  طريق المنصورة أجا أمام قرية سلكا دائرة مركز المنصورة في محافظة الدقهلية  .

 

مصرع طالبين صدمتهما سيارة علي طريق المنصورة أجا والأهالي يطالبون بعمل مطب 

 

تلقت الاجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شابين صدمتهم سيارة علي طريق المنصورة أجا.

 

انتقلت قوة امنية وسيارتا إسعاف الي موقع الحادث، وتبين تجمهر الأهالي مطالبين بعمل مطب علي الطريق موقع الحادث ، لتفادي تكرار الحوادث علي الطريق السريع.

أسماء طالبين لقيا مصرعهما علي طريق المنصورة أجا 

وبالفحص تبين مصرع الطالبين محمد أحمد إبراهيم الدسوقي غزي، والطالب محمد الدسوقي أمين 16 سنه ومقيمين بقرية سلكا.

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يستجيبان لمطلب الأهالي 

وعلي الفور استجاب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية لمطلب الأهالي وتم عمل المطب.

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نفل الجثامين وتحرير محضر 

تم نقل جثماني الشابين للمستشفيـ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، وتم استخراج تصريح الدفن.

 

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