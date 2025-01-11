نتنياهو يعتزم لقاء مبعوث ترامب للشرق الأوسط

قال مسؤول إسرائيلي إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، سيجتمع مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بحسب رويترز.

مبعوث ترامب للشرق الاوسط يعتزم لقاء نتنياهو

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه المنطقة صفقة محتملة للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأشار الإعلام العبري إلى أن نتنياهو لم يصدر تعليماته النهائية بشأن المفاوضات مع حماس، منتظرًا تحديثات من فريق التفاوض في الدوحة بعد مشاركة مبعوث ترامب في المفاوضات.

تل أبيب أعدت خطة لـالمواجهة الشاملة ضد حركة حماس

وذكر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب أعدت خطة للمواجهة الشاملة ضد حركة حماس، في حال فشل مفاوضات التوصل إلى اتفاق في غزة، مؤكدًا أنها ستحظى بدعم ترامب.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية: "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأن المختطفين قبل تسلم ترامب السلطة، فيجب هزيمة حماس بشكل كامل".

جاء هذا التصريح خلال تقييم أمني عام أجراه كاتس مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ومسؤولين أمنيين كبار، إذ ناقشوا السيناريوهات المحتملة في غزة.

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