حزن بالمنوفية بعد مصرع أم واثنين من أبنائها في حادث سير

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية؛ إثر وفاة 3 من أسرة واحدة "أم وابنها وابنتها" في حادث على الطريق الزراعي بمحافظة الغربية.

وأكد أحد أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا، أن الأم تُدعى وفاء عبد المجيد وابنها أمير محمد وابنتها أميرة محمد، وهم أصحاب سمعة طيبة منذ الصغر، وينتظر أهالي قرية زنارة وصول الـ3 جثامين بعد قليل لتأدية صلاة الجنازة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة بقرية زنارة.

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