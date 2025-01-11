السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

أوفد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت،  رئيس الموساد، دافيد برنياع،  إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن.

محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة

 والأسبوع الماضي غادر وفد من المفاوضين على مستوى العمل إسرائيل متوجهًا إلى قطر، للمشاركة في محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، بحسب قناة 12التلفزيونية الإسرائيلية.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «نتنياهو سمح لوفد على مستوى العمل من الاستخبارات الخارجية الموساد، وجهاز الأمن العام الشاباك، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمواصلة المفاوضات في الدوحة»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعرب مسؤولون إسرائيليون، خلال الأيام الأخيرة، عن تشاؤمهم؛ بسبب تعثر المحادثات وسط رفض حماس إصدار قائمة بأسماء الرهائن الأحياء الذين يمكنها إطلاق سراحهم.

كانت حماس أشارت، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، إلى تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، التي تتم بوساطة قطرية ومصرية، وألقت باللوم في ذلك على إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال رئيس الموساد نتنياهو

مواد متعلقة

نتنياهو يعتزم لقاء مبعوث ترامب للشرق الأوسط

الموت جوعًا أو بالرصاص، الأزهر يفضح مخطط نتنياهو لفرض حصار مميت على غزة

تقرير بريطاني: رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط فى «بى بى سي» يتعاون مع الموساد الإسرائيلي

رئيس الموساد يتوجه غدًا إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك إستاد أبيدجان (صور)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم السبت 11/1/2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية