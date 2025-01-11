نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

أوفد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن.

محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة

والأسبوع الماضي غادر وفد من المفاوضين على مستوى العمل إسرائيل متوجهًا إلى قطر، للمشاركة في محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، بحسب قناة 12التلفزيونية الإسرائيلية.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «نتنياهو سمح لوفد على مستوى العمل من الاستخبارات الخارجية الموساد، وجهاز الأمن العام الشاباك، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمواصلة المفاوضات في الدوحة»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأعرب مسؤولون إسرائيليون، خلال الأيام الأخيرة، عن تشاؤمهم؛ بسبب تعثر المحادثات وسط رفض حماس إصدار قائمة بأسماء الرهائن الأحياء الذين يمكنها إطلاق سراحهم.

كانت حماس أشارت، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، إلى تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، التي تتم بوساطة قطرية ومصرية، وألقت باللوم في ذلك على إسرائيل.

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