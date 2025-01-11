الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

القبض على المتهم بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته داخل جوال بترعة بالسنطة

ضبط المتهم يقتل شاب
ضبط المتهم يقتل شاب لسرقة التوك توك بالعربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز السنطة من القبض على المتهم بقتل شاب يُدعى "أيمن ش أ م" 22 عامًا مبلغ عن اختفائه منذ ما يقرب من 10 أيام مقيم بقرية ميت حواى بمركز السنطة  وإلقاء جثته مكبل اليدين والأرجل بداخل جوال في ترعة الجعفرية.

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تفاصيل الجريمة 

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، بلاغ ملابسات من أهالي قرية الجعفرية بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر في ترعة بحر شبين المار من أمام القرية وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة التحقيق.
 

تشكيل فريق بحث جنائي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث السنطة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة وانتقل فريق البحث الجنائي إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ، برفقة فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم فرض كردون أمني حول المكان لإجراء المعاينات الأولية وجمع الأدلة، بينما تولت سيارات الإسعاف نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

الاجراءات القانونية اللازمة

تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتبين أن القاتل يدعى "هشام.ص" من نفس قرية القتيل “ميت حواى” مركز السنطة ولكنه مقيم في طنطا.

اعتراف المتهم بالواقعة

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة بهدف سرقة التوكتوك، وأرشد عن مكان الجثة وتم حبس المتهم وجارى استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

 

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