تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق مستعرة ومدمرة منذ عدة أيام دون توقف.

وعلي الرغم من جهود رجال الإطفاء المستمرة، إلا أنهم يواجهون تحديات كبري تؤدي إلي الفشل في إخماد حرائق الغابات المستعرة منذ عدة أيام.

وبحسب بعض التقارير الإخبارية فإن هناك عدة أسباب للفشل الأمريكي للسيطرة على الحرائق منها ما هي طبيعي وآخر سياسي:

الظروف المناخية القاسية



تعتبر كاليفورنيا من أكثر المناطق عرضة لتغيرات المناخ، حيث تؤدي موجات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الغطاء النباتي، مما يجعله وقودا سريع الاشتعال، بالإضافة إلى ذلك، تهب رياح سانتا آنا الجافة والقوية، والتي تعمل على نشر الحرائق بسرعة كبيرة، مما يجعل السيطرة عليها أمرا بالغ الصعوبة.

نقص الموارد المائية والبشرية



تواجه فرق الإطفاء نقصا في الموارد المائية، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني من مشاكل في البنية التحتية.

وقد تم الإبلاغ عن حالات حيث كانت صنابير الإطفاء غير فعالة بسبب انخفاض ضغط المياه أو انقطاعها تماما.

وتعاني إدارات الإطفاء في كاليفورنيا من نقص في التمويل والموارد البشرية، مما يؤثر على قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للحرائق، كما أن العدد المحدود من الطائرات المخصصة لإطفاء الحرائق يحد من القدرة على السيطرة على الحرائق الكبيرة.

التوسع العمراني في المناطق المعرضة للحرائق



أدى التوسع العمراني إلى بناء منازل ومجتمعات سكنية في مناطق قريبة من الغابات والأراضي العشبية المعرضة للحرائق.

هذا يجعل عملية الإطفاء أكثر تعقيدا، حيث يتعين على فرق الإطفاء حماية الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى مكافحة النيران.

تخصيص الميزانية الفيدرالية



الولايات المتحدة تخصص ميزانيات ضخمة لدعم أوكرانيت، ووفقا لتقارير الكونجرس، تم تخصيص أكثر من 75 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا منذ بداية الحرب. هذه الأموال تأتي من الميزانية الفيدرالية، والتي تشمل أيضا تمويلا للكوارث المحلية مثل حرائق الغابات.

بعض النقاد يجادلون بأن هذه المساعدات الخارجية الكبيرة قد تؤثر على الأولويات المحلية، بما في ذلك تمويل إدارات الإطفاء والاستجابة للكوارث في الولايات المتحدة.

نقص التمويل المحلي



تعتمد الولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا على التمويل الفيدرالي لتعزيز قدراتها في مكافحة الحرائق، ومع تزايد تكاليف مكافحة الحرائق بسبب تغير المناخ، أصبحت الحاجة إلى تمويل إضافي أكثر إلحاحا.

ففي عام 2022، أعلنت كاليفورنيا عن عجز في تمويل إدارات الإطفاء، حيث تم إنفاق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود إطفاء الحرائق في موسم واحد فقط.

أمريكا نستعين بالمساجين للسيطرة علي حرائق الغابات

وضمن محاولات السلطات الأمريكية السيطرة على حرائق لوس أنجلوس، انضم ما يقرب من ألف رجل وامرأة مسجونين إلى الخطوط الأمامية للسيطرة على الحرائق القياسية، بحسب شبكة «CBS NEWS» الأمريكية.



وانضمام عدد كبير من المساجين هو جزء من برنامج تطوعي طويل الأمد بقيادة إدارة الإصلاحات وإعادة التأهيل في كاليفورنيا «CDCR».

وجرى اختيار رجال الإطفاء المسجونين من بين 35 معسكرًا، وهي منشآت ذات أمن أدنى حيث يقضي السجناء عقوبتهم، ويتلقون التدريب، اثنان من المعسكرات مخصصة للنساء المسجونات، ويشكل رجال الإطفاء المسجونون، الذين يزيد عددهم على 900 رجل، ما يقرب من نصف رجال الإطفاء السجناء البالغ عددهم 1870 رجلًا في البرنامج التطوعي.

الحرائق تدمر 12 مدرسة ونزوح آلاف الطلاب

تسببت حرائق الغابات المنتشرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تدمير ما لا يقل عن 12 مدرسة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 5600 طالب.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه "في ألتادينا وحدها، لا يجد نحو 2000 طالب مكانًا يذهبون إليه للدراسة، ومن بينهم لوسي فان فوريس البالغة من العمر 7 سنوات، والتي لا تستطيع أن تستوعب فكرة خسارة مدرستها، مدرسة أوديسي تشارتر، بسبب حريق إيتون".

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