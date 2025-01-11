حرائق لوس أنجلوس تلتهم المدينة، خسائر بـ150 مليار دولار وآلاف المشردين

تشهد مدينة لوس أنجلوس واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها، إذ اجتاحت حرائق الغابات مناطق شاسعة من المدينة، متسببة في خسائر مادية ضخمة وأضرار إنسانية جسيمة.

ووصفت الدوائر الإعلامية الأمريكية هذه الحرائق بأنها من بين الأكثر تكلفة على الإطلاق، حيث أشار تقرير صادر عن شركة "أكيو ويذر" لخدمات التنبؤ بالطقس إلى أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى 150 مليار دولار، مما يعكس التأثير الهائل على منطقة تحتضن أغلى العقارات في الولايات المتحدة.

أعلى الكوارث تكلفة في التاريخ الأمريكي

وتوقع خبراء أن تدخل حرائق لوس أنجلوس ضمن قائمة الكوارث الأكثر تكلفة على الإطلاق، بجانب كوارث تاريخية مثل إعصار كاترينا. رغم الجهود الحثيثة من السلطات لاحتواء الحرائق، فإن الصورة الكاملة للخسائر لا تزال غير واضحة، حيث وصفها جوناثان بورتر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في "أكيو ويذر"، بأنها إحدى أكثر كوارث حرائق الغابات تكلفة في العصر الحديث.

وعلى سبيل المثال، تنافس هذه الحرائق كارثة "كامب فاير" التي اجتاحت كاليفورنيا عام 2018، مُخلفة أضرارًا مؤمّنة تجاوزت 12.5 مليار دولار. ويُقدر أن شركات التأمين ستتكبد خسائر قد تصل إلى 20 مليار دولار جراء الدمار الذي طال آلاف المنشآت، بما في ذلك 5300 منشأة دُمرت بفعل حريق "باسيفيك باليساديس".

خسائر واسعة ومأساوية

ولم تقتصر الخسائر على الممتلكات المادية فقط، بل طالت حياة السكان، إذ قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وأجبر أكثر من 180 ألفًا على النزوح تحت أوامر الإخلاء الإجباري. التهمت النيران أكثر من 57 ميلًا مربعًا، وهي مساحة تفوق مدينة سان فرانسيسكو، بحسب صحيفة "الجارديان". كما تسببت الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 100 ميل في الساعة في تأجيج النيران، مما زاد من صعوبة السيطرة عليها.

تأثير على المشاهير والمجتمع المحلي

وكانت النيران قاسية على منطقة باسيفيك باليساديس، التي تُعد موطنًا لنخبة من مشاهير هوليوود. من بين المتضررين، الممثل ميل غيبسون، الذي دُمر منزله بالكامل، بالإضافة إلى منازل إد هاريس، جيف بريدجز، وباريس هيلتون، الذين وصفوا تجاربهم بالحزينة والمفجعة. ورغم الخسائر الفادحة، أشاد كثيرون بشجاعة رجال الإطفاء والمتطوعين الذين خاطروا بحياتهم لحماية الأرواح والممتلكات.

نقص في الموارد وتحديات الاستجابة

وتواجه سلطات لوس أنجلوس انتقادات حادة بشأن تعاملها مع الكارثة. قال مسؤولون إن الرياح العاتية والجفاف الحاد ساهموا في تأجيج النيران، لكن عوامل بشرية مثل ضعف إدارة الغابات، والبنية التحتية القديمة، ونقص التخطيط ساهمت في زيادة الخسائر. تعهدت عمدة المدينة، كارين باس، بإجراء تحقيق شامل لمحاسبة الجهات المسؤولة وضمان تحسين الاستجابة المستقبلية للكوارث.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

ولم تتوقف الخسائر عند حدود الممتلكات، بل امتدت لتشمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد المحلي. توقعت تقارير أن شركات التأمين ستزيد أقساطها، مما سيؤثر على السوق العقارية والمالية العامة للولاية. كما توقفت العديد من الأعمال التجارية، وأُلغيت فعاليات ثقافية كبرى، بما في ذلك حفلات ترشيحات الأوسكار والعروض الأولى لأفلام منتظرة.

مشاهد إنسانية مؤثرة

ورغم الألم والخسائر، برزت قصص إنسانية مؤثرة وسط الدمار. عبر النجم جيمس وودز عن حزنه بعدما فقد منزله، مشيرًا إلى لفتة مؤثرة من ابنة شقيقة زوجته التي عرضت مدخراتها لمساعدته في إعادة بناء منزله. أما باريس هيلتون، فقد عبرت عن امتنانها لسلامة أسرتها، رغم فقدان منزلها وذكرياتها التي لا تُعوض. كما دمرت الحرائق منزل الكاتبة ديان وارن، التي علقت قائلة: "اختفت ثلاثون عامًا من الذكريات".

رسائل أمل وتعاطف

فيما يواجه السكان آثار الكارثة، تعهدت شخصيات بارزة بتقديم الدعم لإعادة البناء. تعهد الممثل كريستوفر جاست وزوجته بالتبرع بمبلغ مليون دولار لإنشاء صندوق لدعم المتضررين، فيما أبدى آخرون استعدادهم لتقديم الدعم المعنوي والمادي.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس ليست مجرد كارثة طبيعية، بل اختبار لقوة التماسك المجتمعي وقدرة السلطات على التعافي في ظل الدمار الشامل والخسائر الفادحة، يبقى الأمل في إعادة البناء واستعادة الحياة هو القوة الدافعة لسكان المدينة. ومع تصاعد التحديات، يتجلى مدى أهمية تعزيز التخطيط المستقبلي والاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث في زمن تزداد فيه تقلبات الطبيعة بشكل غير مسبوق.

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