السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

التعليم: نحتاج لموارد جديدة بالموازنة لتطبيق نظام البكالوريا

الدكتور أيمن بهاء
الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، فيتو
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البكالوريا، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم: بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل لدينا ورش عمل متتالية لمناقشة نظام البكالوريا.

تدريب المدرسين على نظام البكالوريا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: سنضع خطة تنفيذية لتدريب المدرسين وتوفير المدارس لـنظام البكالوريا، ونحن بحاجة إلى 15 ألف مدرسة لتدريس مادة البرمجة.

تطوير محتوى الصف الأول الثانوي 

وتابع: "سنة أولى ثانوي في البكالوريا لم تتغير، وسوف نطور المحتوى فقط، وسنعقد حوارا مع أصحاب المصلحة ومجلس النواب بشأن البكالوريا".

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موارد جديدة لتطبيق البكالوريا 

وأكد: “سنطلب موارد جديدة من الموازنة لتطبيق نظام البكالوريا، ومصر تمتلك نظام الثانوية العامة، وهدفنا تعليم جيد بمستوى يليق بأبناء المصريين”.

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التعليم نظام البكالوريا البكالوريا مادة البرمجة وزير التربية والتعليم لميس الحديدي

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