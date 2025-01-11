السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

نائب وزير التعليم: تطبيق نظام البكالوريا مرهون بموافقة مجلس النواب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم ونظام البكالوريا، فيتو
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البكالوريا، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم: إذا رفض مجلس النواب مقترح نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة لن يتم تطبيقه.
 

قرار السلطة التشريعية في نظام البكالوريا

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": أن السلطة التشريعية هي الفيصل في قبول أو رفض مقترح نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة الحالية، وذلك حال تم تمرير المقترح من الخبراء من إعلاميين ومتخصصين في إطار الحوار المجتمعي.

 

تطبيق نظام البكالوريا

وتابع: نأمل في تطبيق نظام البكالوريا في العام الدراسي المقبل ولكن هذا ليس شرطا أن يحدث، ولدينا خطة ودراسات لتغيير التعليم في مصر، وعرضت في المجالس المختصة.

 

استغلال التابلت في مادة البرمجة

ولفت: ندرس طريقة استغلال التابلت في مادة البرمجة وهذه المادة لن تكون تقليدية والمدرس في هذه المادة سيكون مرشد للطالب ولن يكون بها دروس خصوصية، وكل المدارس الحكومية الثانوية بها شبكة "واي فاي" وإنترنت داخلية.

 

مشكلة الثانوية العامة

وأشار: لدينا مشكلتين كبيرتين في مجال التعليم أولها الخوف من الثانوية العامة والفرصة الواحدة المصيرية لذلك هناك مساعي من لحل هذه المشاكل من خلال نظام البكالوريا المقترح.

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نظام البكالوريا البكالوريا الثانوية العامة وزير التربية والتعليم مادة البرمجة التابلت

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