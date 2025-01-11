يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة ساجرادا

عقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز محاضرة فنية مع اللاعبين شرح خلالها خطة اللعب والتشكيل، والمطلوب تنفيذه في اللقاء الهام أمام ساجرادا في دوري أبطال افريقيا.

وحرص ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة على دعم اللاعبين قبيل التحرك للملعب، وطالبهم بالفوز وتأكيد التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا



وتذاع مباراة بيراميدز وساجرادا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.



مباراة بيراميدز وساجرادا



ويأمل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

ويحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا



ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.