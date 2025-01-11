السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، فيتو

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، مصير مادة التربية الدينية في نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، بعد إقرارها كمادة مجموع أساسية.

المسئول عن وضع مادة التربية الدينية

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": الأزهر والكنيسة هما المسؤولان عن وضع مادة التربية الدينية ضمن مواد الثانوية العامة الأساسية.

مهمة الأزهر والكنيسة في مادة التربية الدينية

ولفت إلى تعرض الوزارة لهجوم كبير متعلق بمادة التربية الدينية كمادة مجموع بـالثانوية العامة في نظامها الجديد، والأزهر والكنيسة قالوا إن مادة الدين مهمة في التعليم، لذلك قررنا في نظام البكالوريا جعلها مادة مجموع.

أسئلة امتحانات مادة التربية الدينية

وأكد أن مادة التربية الدينية سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي في نظام البكالوريا سيتم تصحيحها إلكترونيا بالكامل، وحتى لو هناك أسئلة مقالية سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في ذلك، منعا للقيل والقال فيما يتعلق بسهولة إمتحان عن اَخر بالنسبة للطلاب المسلمين أو الطلاب المسيحيين.

وأشار إلي أن نظام المجموع التراكمي في البكالوريا ليس هدفه جمع الأموال من الناس
 

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