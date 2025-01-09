بعد تراجعه محليا، مفاجأة عن أسعار الذهب عالميا، وهذا ما سجلته الأونصة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط جني أرباح بعد أن وصلت لأعلى مستوى في نحو 4 أسابيع في الجلسة السابقة، وسط ترقب لتقرير للوظائف من المقرر صدوره يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت اليوم الخميس 9 يناير 2025 انخفاضا مفاجأة بقيمة 5 جنيهات في حين انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 40 جنيها.

مؤشر الذهب عالميا

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2659.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:53 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2678.30 دولار.

وقال أجاي كيديا، مدير كيديا كوموديتيز في مومباي: «الأسعار تتداول ضمن نطاق ضيق وهناك بعض عمليات جني الأرباح، وهناك حاجة إلى محفز جديد للذهب لاختراق مستوى المقاومة».

وسجل الذهب أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع في الجلسة الماضية بعد تقرير جاء أضعف من المتوقع للتوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن المركزي الأمريكي ربما يكون أقل ترويا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3% إلى 952.95 دولار وهبط البلاديوم 0.2% إلى 926.50 دولار.

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