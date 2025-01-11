السبت 11 يناير 2025
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رياضة

مدرب المصري: الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية تحسم التأهل

مدرب المصري، فيتو
مدرب المصري، فيتو

اكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي أهمية مباراة إنيمبا غدا ببطولة الكونفدرالية. 

تصريحات مدرب المصري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أنيمبا 

كما أكد مدرب المصري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة انيمبا: "نسعى للخروج بنتيجة إيجابية تساعدنا على الصعود لدور الثمانية.. حسم الصعود لن يكون إلا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.. اللاعبون على أعلى درجة من التركيز في مباراة الغد".

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء غد الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

 

 

 

تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة إنيمبا والمصري بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي  الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق إنيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام  الأثيوبي جيزاتي أليميو  والمنسق العام للمباراة أمادو  نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة  ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات

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