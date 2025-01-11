تصوير مشاهد لخطف الأطفال من الشوارع والاتجار بأعضائهم، الأمن يكشف ملابسات الفيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع.. وضبط مرتكبى الواقعة.

تصوير مشاهد لخطف الأطفال من الشوارع والاتجار بأعضائهم

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع، وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم انتشار حالات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء وخاصةً بمحافظة قنا.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا) وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى تصوير المقطع.

تصوير مشاهد لخطف الأطفال من الشوارع والاتجار بأعضائهم بالبشرية.. الأمن يكشف ملابسات الفيديو



وبمواجهتهم أقروا بأن المقطع عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال من خلال الاستعانة بأطفال أهالى القرية، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة القائمين على إدارتها وتحقيق أرباح مادية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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