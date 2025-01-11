الروتين الليلي للعناية بالشعر خلال فصل الشتاء

الروتين الليلي للعناية بالشعر، يحتاج الشعر هو خلال فصل الشتاء عناية خاصة، حيث يصبح أكثر عرضة للجفاف والتلف بسبب البرودة والرياح الجافة واستخدام الماء الساخن.





أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الروتين الليلي للعناية بالشعر يعد من الأساليب الفعالة للحفاظ على صحته ولمعانه خلال هذا الفصل البارد.



الروتين الليلي للعناية بالشعر خلال الشتاء



فوائد ماسكات الشعر

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر خطوات روتينية مفصلة يمكن اتباعها.



1. ترطيب الشعر بعمق

في فصل الشتاء، يعاني الشعر من الجفاف نتيجة لتقلبات الطقس وانخفاض الرطوبة في الهواء. لذلك، من المهم البدء بترطيب الشعر بعمق قبل النوم. يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان، زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون.

كيفية الاستخدام: قومي بتدفئة كمية صغيرة من الزيت بين يديك، ثم وزعيه على أطراف الشعر فقط، مع التركيز على المناطق الجافة. تجنبي وضع الزيت على فروة الرأس إذا كانت دهنية لتجنب انسداد المسام.



2. اختيار المنتجات المناسبة

لا بد من استخدام منتجات تتناسب مع طبيعة شعرك وتلائم الظروف الجوية الشتوية. اختاري شامبو وبلسم يحتويان على مكونات مرطبة مثل الجلسرين، زبدة الشيا، أو الألوفيرا.

نصيحة إضافية: يمكن استخدام السيروم أو كريمات الليل المخصصة للشعر التي تعمل على تغذيته أثناء النوم.



3. تجنب غسل الشعر بالماء الساخن

رغم أن الماء الساخن يبدو مغريًا في ليالي الشتاء الباردة، إلا أنه يسبب فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبة الشعر. بدلًا من ذلك، استخدمي الماء الفاتر لشطف الشعر، وفي حال كنت بحاجة للدفء، يمكنك إنهاء الغسل بماء بارد لإغلاق المسام.

4. التصفيف قبل النوم

تسريح الشعر قبل النوم خطوة ضرورية لمنع تشابكه وتقصفه. استخدمي مشطًا واسع الأسنان مصنوعًا من الخشب لتقليل الشحنات الكهربائية الناتجة عن الجفاف الشتوي.

تسريحات مريحة: قومي بربط شعرك في ضفيرة واحدة أو اثنتين، أو جربي لفه بطريقة غير مشدودة لتجنب تكسره أثناء النوم.



5. تغطية الشعر بوشاح حريري

أغطية الوسائد القطنية قد تزيد من جفاف الشعر بسبب امتصاصها للرطوبة. استبدليها بغطاء وسادة حريري أو ساتان للحفاظ على ترطيب الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ارتداء وشاح حريري لتقليل الاحتكاك أثناء النوم، ما يحمي الشعر من التقصف.

6. حماية الأطراف من التلف

أطراف الشعر هي الأكثر عرضة للتقصف خلال الشتاء، لذلك تحتاج إلى عناية خاصة. يمكن استخدام كريم مخصص للأطراف أو وضع القليل من زيت الخروع عليها قبل النوم.

قص الأطراف: ينصح بقص الأطراف المتقصفة بانتظام كل 6-8 أسابيع للحفاظ على مظهر صحي.



7. تجنب الأدوات الحرارية

في المساء، حاولي الابتعاد عن استخدام المجففات أو مكواة الشعر، حيث تؤدي الحرارة إلى تفاقم الجفاف والتلف. إذا كنت بحاجة لتجفيف شعرك، استخدمي المنشفة القطنية بلطف، أو اختاري مجففًا بدرجات حرارة منخفضة.

8. الترطيب الداخلي

العناية بالشعر لا تقتصر على الخارج فقط، بل تبدأ من الداخل. تأكدي من شرب كمية كافية من الماء يوميًا، حتى في فصل الشتاء. كذلك، تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، أوميغا-3، والبيوتين لتعزيز صحة الشعر من الداخل.

زيوت طبيعية للشعر

9. ماسكات الشعر الليلية

استخدام ماسك مغذٍ للشعر مرة أسبوعيًا يعزز قوته ولمعانه. اختاري ماسك طبيعيًا يحتوي على مكونات مثل العسل، الألوفيرا، أو الأفوكادو.

وصفة منزلية: اخلطي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة عسل وضعي الخليط على شعرك، ثم لفيه بمنشفة دافئة واتركيه طوال الليل.



10. تنظيف فروة الرأس

صحة فروة الرأس تؤثر مباشرة على صحة الشعر. قومي بتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق قبل النوم باستخدام أطراف أصابعك لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر. يمكنك استخدام زيت شجرة الشاي إذا كنت تعانين من قشرة الرأس.

11. تجنب المواد الكيميائية

حاولي تقليل استخدام المنتجات التي تحتوي على الكبريتات أو الكحول، لأنها تزيد من جفاف الشعر. اختاري منتجات خالية من المواد الكيميائية القاسية للحفاظ على نعومة الشعر.

12. الالتزام بالروتين

لتحقيق النتائج المرجوة، يجب الالتزام بروتين العناية الليلي بانتظام. العناية اليومية بالشعر تضمن استعادة توازنه الطبيعي وحمايته من التأثيرات الضارة للشتاء.



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