طارق مصطفى يكشف سر فوز البنك الأهلى علي الإسماعيلي

أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الإسماعيلي في المباراة الأخيرة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفريق في هذه المواجهة.

وقال مصطفى في تصريحاته عقب المباراة: "فريق الإسماعيلي يمتلك مديرا فنيا متميزا ولاعبين واعدين وجمهورا عاشق لفريقه، وقد قدموا مباراة كبيرة اليوم".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على أدائهم والرغبة الحقيقية في تحقيق الفوز، فقد نفذوا التعليمات بشكل جيد".



وتابع: "طالبت اللاعبين بالتركيز أمام مرمى المنافس والتحرك بدون كرة في المساحات الخالية، بالإضافة إلى ضرورة الاستحواذ الإيجابي على الكرة، وهو ما أظهره الفريق خلال المباراة".

وأكمل حديثه قائلًا: "لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، وكل فرد في الفريق يبذل قصارى جهده في التدريبات، ولا مجال للراحة. سنبدأ في التحضير فورًا للمواجهة القادمة".



وتابع:"أشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، ومحمد عبد المنعم المشرف العام على الكره، على الدعم الكبير والثقة الغالية فى الجهاز واللاعبين "

مباراة البنك الأهلى والإسماعيلي

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد عن طريق ياو أنور في الدقيقة 48، ورفض اللاعب الاحتفال احتراما لفريقه السابق النادي الاسماعيلي

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