جريندو يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإسماعيلي فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع..محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

خط الوسط..سعيدو سيمبورى، سيرجي اكا، احمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم..جريندو،ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى،ا بو بكر كيتا، محمد فتحى، محمد إبراهيم، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.