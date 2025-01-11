السبت 11 يناير 2025
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رياضة

جريندو يقود هجوم البنك الأهلي أمام الإسماعيلي فى الدورى

طارق مصطفى المدير
طارق مصطفى المدير الفنى بنادى البنك الأهلى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع..محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو 
خط الوسط..سعيدو سيمبورى، سيرجي اكا، احمد النادرى، محمد هلال 
خط الهجوم..جريندو،ياو أنور 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى،ا بو بكر كيتا، محمد فتحى، محمد إبراهيم، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد

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