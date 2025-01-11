الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ضيفًا على البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة البنك الاهلي والإسماعيلي

يبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه بجدول الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر.

ويدخل البنك الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف في عقر داره بينما فاز الإسماعيلي على مودرن سبورت بنتيجة بثلاثية نظيفة "اعتباريًا"، بعد مخالفة مودرن سبورت للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب في مواجهة الدراويش.

ترتيب البنك الأهلي والإسماعيلي بالدوري

وحصد البنك الأهلي 8 نقاط وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

ويمتلك فريق الإسماعيلي 9 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، وفاز الدراويش في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الإسماعيلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

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